Pınar Karşıyaka kapış kapış

Kaf-Kaf'ın kadroda düşünmediği Can Korkmaz Darüşşafaka'ya, Yunus ve Mahir Galatasaray 'a, Semih Erden Türk Telekom'a transfer oldu. Yabancılardan Amath M'Baye, Euroleague'de son 2 yılın şampiyonu Anadolu Efes'in yolunu tutarken, Bonzie Colson ise yine Euroleague ekiplerinden Maccabi Tel Aviv'le anlaştı.

Takımdan ayrılan Murat Göktaş, Beysu Konyaspor 'a dümen kırarken, geçen sezon Kaf-Kaf'ın pilot takımı Bornova Belediyesi Karşıyaka'da oynayan Arca Tülüoğlu ile Eyüpcan Öncü, Süper Lig'de Yukatel Merkezefendi Belediye Basket'e imza attı. Taylor, Euroleague ekipleriyle görüşme halinde. Blackmon'ın sakatlığı sonrası tedavi süreci devam ederken, geçen sezon baldırından kitle alınıp aylarca forma giyemedikten sonra son haftalarda parkelere dönen 35 yaşındaki Michael Roll'un basketbolu bıraktığı öğrenildi.

DHA