Pınar Karşıyaka kaldığı yerden devam ediyor

Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 33 sayı farkla 92-59 yenerek ilk haftadan zirveye kurulan Kaf-Kaf, lig ve geçen sezon final oynayıp kupayı kaçırdığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon da iddialı olacağını kanıtladı. Rakibi önünde çok etkili bir performans sergileyen yeşil-kırmızılılarda kadroda üçüncü sezonunu geçiren guard Taylor, 20 sayı üretip 8'de 6 üçlük isabetiyle fişi erken çekti.

Taylor gibi takımda üçüncü sezonunu geçiren M'Baye 5'te 3 üçlükle 15 sayı, yeni yabancılardan Colson 2'de 2 üçlük isabetiyle 18 sayı, Blackmon da 6'da 4 üçlük yüzdesiyle 12 sayı üretti. İlk hafta sonunda kendileri için güzel bir maçın geride kaldığını söyleyen Antrenör Ufuk Sarıca, "Sahaya koyduğumuz ciddiyet ve gösterdiğimiz performans beni mutlu etti. Ancak yüzde yüz hazır değiliz. Yeni oyuncularla sahadaydık. Farklı kazanmamıza rağmen oyunda aksayan yönler var ama bunları ilerleyen haftalarda düzelteceğiz" dedi.

DHA