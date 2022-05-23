Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes yarı final için son maçta

Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisindeki üçüncü ve son maçta Pınar Karşıyaka, yarın Anadolu Efes'e konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maçı kazanan taraf adını yarı finale yazdırarak, Bahçeşehir Koleji'ni seride 2-0'la geçen Galatasaray NEF'le final için rakip olacak. Eşleşmenin İstanbul'daki ilk maçını 90-66 Anadolu Efes, İzmir'deki rövanşı 79-73 Karşıyaka kazandı.

İki taraf arasında 15 Mayıs'ta oynanması gereken üçüncü ve son karşılaşma Anadolu Efes'in Euroleague'deki Final Four maçları nedeniyle Basketbol Federasyonu tarafından ertelendi. Anadolu Efes, Belgrad'da düzenlenen Final Four'da 19 Mayıs'taki yarı finalde Olympiakos, 21 Mayıs'taki finalde de Real Madrid'i yenerek basketbolda Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda üst üste ikinci kez şampiyonluk yaşayan ilk temsilcimiz olmayı başardı. Pınar Karşıyaka, Avrupa'dan zaferle dönen rakibini ligde eleyip yoluna devam etmeyi hedefliyor.