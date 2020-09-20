Pınar Karşıyaka hazır kıta

Pınar olarak 22 yıldır Karşıyaka'ya desteklerinin artarak devam ettiğini belirten Mehmet Aykırı, "Pınar Karşıyaka'nın sezona Pınar Cup şampiyonluğu ile başlaması bizi gururlandırdı. 2020-2021 sezonunda da Pınar Karşıyaka'nın daha büyük başarılara imza atacağına olan inancımız tam" diye konuştu. Geleneksel turnuvada geçen temmuz ayında hayatını kaybeden Karşıyaka'nın eski altyapı oyuncusu ve altyapı antrenörü Aytaç Kuru da unutulmadı. Kuru adına maçın ardından verilen maçın oyuncusu ödülü yeşil-kırmızılılardan Onuralp Bitim'in oldu.

İLK MAÇ FETHİYE'YLE

Karşıyaka, haftaya başlayacak ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk maçını ligin yeni ekibi Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'la oynayacak. İlk açıklanan fikstürde takım sayısı eksildiği için ilk haftayı bay geçmesi planlanan Kaf-Kaf, Basketbol Federasyonu'nun tanıdığı ek başvuru sürecinde evraklarını tamamlayıp 18 Eylül Cuma akşamı Süper Lig'e alınan, geçen sezon yarıda kalan Türkiye Basketbol Ligi'nin ikincisi Fethiye Belediyespor'la evinde rakip olacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele 27 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sezonun ilk yarısında tribünlere seyirci alınmayacak. Kadrosunda 1 yabancı oyuncu bulunan Fethiye'nin bu hafta takviye yapması bekleniyor.

ADEM BONA ABD'YE

Karşıyaka'da 1.5 yıl kalıp kulüple bağlarını koparan Nijerya asıllı Türk pivot Adem Bona, ABD'ye gidiyor. Menajerleri tarafından yeşil-kırmızılı kulübe getirilip geçen yıl ilk kez A takımda görev yapan 17 yaşındaki yıldız adayı Prolific Prep adlı NBA hazırlık organizasyonuyla anlaştı. Adem Bona'nın önümüzdeki yıllarda NBA draftında şansını deneyeceği öğrenildi. Asıl adı Ikechukwu Stanley Okoro olup geleceğin NBA yıldızları arasında gösterilen Bona, menajerlik şirketi tarafından Türkiye'ye getirilip vatandaşlığa geçtikten sonra Karşıyaka'da altyapıda görev almıştı.

DHA