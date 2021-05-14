Pınar Karşıyaka hata yapmadı

7 sayı geride kapattığı ilk çeyreğin ardından üstünlüğü ele alan İzmir ekibi, devre arasına 35-34 önde girdi. 3'üncü çeyrekte 8-0'la farkı açan Kaf Kaf'a konuk ekip de 8-0'la cevap verdi, final periyoduna 59-59 girildi. 26 saniye kala 80-74 önde olan rakibi karşısında Telekom, Wiltjer ve Dekker'ın üçlüğüyle son 4 saniyeye girerken farkı 1'e indirdi: 80-79. Karşıyaka son hücumda Morgan ile skoru belirledi: 82-79. 2 galibiyet alan takımın yarı finale çıkacağı seride 2. maç yarın saat 16:00’da Ankara'da oynanacak.