Pınar Karşıyaka – Hapoel Jerusalem: 65-85

Karşıyaka'nın maçın başında kötü yüzdeyle hücum etmesinden faydalanan konuk ekip 15-4'lük seri yakaladı. Farkın 14 sayıya çıktığı ilk periyot 26-12 Hapoel lehine sonuçlandı. İkinci periyotta yüksek üçlük yüzdesiyle oynayan İsrail temsilcisi farkı 21 sayıya kadar taşıdı. Bu dakikadan sonra Tyus, M'Baye ve Blackmon'la 13-0'lık seri yakalayan Kaf-Kaf, taraftarının desteğiyle farkı hızla eritti. Blackmon'ın devrenin bitimine 5 saniye kala üçlük çizgisinin gerisinden basketfaulden bulduğu 4 sayıyla fark 5 sayıya inip devre 40-35 konuk takımın üstünlüğüyle bitti. Üçüncü periyotta Hapoel'in farkı açtığı bölümlerde Karşıyaka rakibine yanıt verdi. Son periyot 6 sayı farkla, 62-56 Hapoel lehine başladı. Son periyodun başında Taylor'ın 3 sayılık isabetiyle fark 3 sayıya kadar inse de İsrail ekibinin üst üste 3 sayılık basketlerine yanıt veremeyen temsilcimiz, aranın tekrar açılmasına engel olamayıp salondan 85-65 mağlup ayrıldı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa) (xx), Boris Krejic (Slovenya) (xx), Gvidas Gedvilas (Litvanya) (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xx) 10, Yunus (x), Colson (xx) 10, M'Baye (xxx) 12, Mahir (x) 2, Tyus (xxx) 11, Blackmon (xxx) 12, Can Korkmaz (xx), Berkan (x) 4, Burak Can (x) 4

HAPOEL JERUSALEM: Workman (xx) 4, Segev (x), Gates (xx) 6, Kilpatrick (xxx) 10, Obasohan (xxx) 22, Adams (xxx) 21, Braimoh (xx) 8, Ariel (xxx) 11, Bennett (xx) 3

1.PERİYOT: 12-26

İLK YARI: 35-40

3.PERİYOT: 56-62



