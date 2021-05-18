Pınar Karşıyaka, gözünü finale dikti

En son yine Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde şampiyon olduğu 2014-2015 sezonunda Play-Off'ta son 4'e kalan Kaf-Kaf, yarı finalde eşleştiği Fenerbahçe Beko engelini de aşıp Anadolu Efes-Beşiktaş serisinden gelecek takımla finalde şampiyonluk için rakip olmak istiyor. Karşıyaka, şampiyon olduğu 2015 yılında rakiplerinden saha dezavantajına rağmen yarı finalde Fenerbahçe, finalde ise Anadolu Efes'i geçerek kupaya uzanmıştı.

Bu sezon yarı finale yine saha dezavantajıyla çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, 3 galibiyet alan tarafın finalist olacağı seride ilk 2 maçı İstanbul'da, 3'üncü karşılaşmayı evinde oynayacak. Kaf-Kaf, rakibiyle ilk maçına 20 Mayıs Perşembe günü çıkacak. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Rusya'da final oynadıktan sonra ligde yarı finale kalmayı başaran Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, oyuncularının yoğun periyotta sakat sakat oynadığını hatırlattı. Sarıca, takımdaki 4 oyuncunun sakat sakat oynadığını, bunlardan 2'sinin fıtık olduğunu belirtip Türk Telekom'i eledikleri maçtan sonra takımını övdü.

13 GÜNDE 7 MAÇ

Avrupa ve ligde 13 günde 7 maç oynadıklarını belirten Ufuk Sarıca, "Önemli bir final maçıydı çünkü kazanan devam ederken kaybeden de lige ara verecekti. Bizim için de zor bir seri oldu.

13 günde 7'nci maçımıza çıktık ki 10 saatlik, 6 saatlik seyahatleri saymıyorum bile. Çok büyük bir başarı elde ettik aslında ama camia olarak hazmedemedik bunu. Çünkü gelir gelmez maç oynadık. Bundan dolayı psikolojik olarak rahatsızlık ve sıkıntı da var oyuncularda. Ara veremiyoruz, dinlendiremiyoruz. Her gün maç oynuyoruz. Bu karar anlarında da en iyi şeyi yaptılar. Tebrik ediyorum hepsini. Bir kere daha camiamıza hatırlatmak istiyorum, geçen sene Avrupa’da yarı final yaptık, bu sene final yaptık. Üstüne koyarak devam ediyoruz. Bundan dolayı tüm ekibi kutluyorum" dedi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)