Pınar Karşıyaka - Frutti Extra Bursaspor maç sonucu: 84-85

Konuk ekip ilk çeyreği 20-18 önde tamamladı. 2'nci periyotta özellikle hücumda etkili olan Bursaspor soyunma odasına 13 sayı farkla önde girdi: 34-47. 3'üncü çeyrekte de Karşıyaka'ya geçit vermeyen Bursaspor 66-58'lik üstünlükle final bölümüne başladı. Son çeyrekte toparlanan ev sahibi öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Bursaspor, karşılaşmayı 1 sayı farkla kazanmasını bildi.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Erşan Kartal (xx), Alper Özgök (xx), Seher Ayşenur Yazıcıoğlu (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Metecan 13 (xx), Morgan 23 (xxx), Taylor 17 (xx), Yunus Emre 3 (xx), Nusret 5 (xx), Semih 3 (x), Henry 13 (xx), Onuralp 4 (x), Mahir 3 (x)

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Peters 12 (xxx), Shayok 19 (xxx), Oğuz 12 (xxx), Can 8 (xx), Bircevic 11 (xxx), Ömercan 3 (xx), Munford 10 (xx), Metin 10 (xxx), Tevfik (xx)

1'İNCİ PERİYOT: 18-20

İLK YARI: 34-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-66

DHA