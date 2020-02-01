Pınar Karşıyaka - Frutti Extra Bursaspor maç sonucu: 76-71

ING Basketbol Süper Ligi'nde 18'inci hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor'u konuk etti. İlk periyotta Crocker ve M Baye'nin sayılarıyla etkili olan ev sahibi ekip 6'ncı dakikada 18-3 üstünlük kurdu. Bursaspor daha sonra 8 sayılık seri yakalayıp skoru 18-11'e getirdi. Savunmasını sertleştiren Karşıyaka 5-0'lık seri ile ilk periyodu 23-11 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe M Baye'nin üç sayılık basketiyle başlayan Pınar Karşıyaka, Metecan'ın smacıyla skoru 30-13'e getirdi. Bu periyotta konuk ekip Lopez'in sayılarıyla ayakta kalmaya çalışırken, farkın kapanmasına izin vermeyen Kaf-Kaf, soyunma odasına 14 sayı farkla 44-30 önde girdi.

Üçüncü periyotta Taylor'ın basketleriyle başlayan Karşıyaka, farkı 19 sayıya (49-30) çıkardı. Konuk ekip son bölüme girilirken Christopher Jones'un skora katkısıyla farkı 11 sayıya indirdi: 59-48.

Final periyodu büyük heyecana sahne oldu. Bursaspor Lopez'in bu periyotta iyi savunma yaparak farkı eritti ve bitime 33 saniye kala attığı üç sayılık basketle farkı 3'e indirdi: 74-71. Karşıyaka, DJ Kennedy'nin serbest atıştan bulduğu sayılarla maçı 76-71 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Karşıyaka ligdeki 15'inci galibiyetini alıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bursaspor ise 7 galibiyette kaldı. Maçın en skorer ismi 32 sayıyla Bursaspor'dan Gian Lopez oldu.

ONUR CANDAN UNUTULMADI

Karşıyakalı taraftarlar geçen hafta zatürre nedeniyle hayatını kaybeden taraftar Onur Candan anısına maçtan önce pota arkası tribününde üzerinde, "Candan vazgeçeriz, Onur'umuzdan asla" yazılı bir pankart açtı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Serkan Emlek (xx), Ali Şakacı (xx), Özge Şentürk (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Crocker (xxx) 12, DJ Kennedy (xxx) 11, Morgan (xxx) 10, Taylor (xx) 11, M Baye (xxx) 17, Metecan (xx) 2, Yunus Emre (xx) 6, Onuralp (xx) 5, Nusret (xx) 2

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Olaseni (xx) 4, Christopher Jones (xxx) 13, Perry Jones (xx) 8, Lopez (xxxx) 32, İzzet (xx) 2, Ender (xx) 3, Robinson (xx) 9, Duşan (xx)

1'İNCİ PERİYOT: 23-11

DEVRE: 44-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-48