Pınar Karşıyaka fren yapmadı

Sakatlıkları süren Semih, Roll ve M'Baye'den yoksun olan Kaf-Kaf, geçen hafta takımdaki koronavirüs vakaları yüzünden maç yapamayan son sıradaki rakibi önünde eksik de olsa kazanmayı bildi. Ligde 16 maçta 11 galibiyete ulaşıp ilk 4 yarışında iddiasını gösteren Karşıyaka, 12 Ocak Çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligie Play-In etabında İspanya'da Kanarya Adaları deplasmanında Lenovo Tenerife'yle oynayacağı ilk maç öncesi fren yapmadı.

Antrenör Ufuk Sarıca, Petkim randevusunun ardından, "İkinci yarının ilk maçıydı. İlk yarıyı ilk 4 içinde bitirdik. Ev sahibi avantajımızı da kullanarak bu maçları hata yapmadan sürdürmek zorundaydık. Bunu da başardık. Yine de eksikliklerimiz vardı. Amath M'Baye'nin devam eden sakatlığı vardı. Sağlık ekibimizin yönlendirmesiyle bir gün daha dinlendirmeye karar verdik. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Tenerife’yle karşılaşacağız. 15-16 saat sürecek bir yolculuğumuz olacak. Kazanmamız iyi oldu. Daha akıcı bir oyun oynadık ve yüzdelerimiz daha iyiydi. Bazı oyuncularımızın formsuz olduğunu söylemiştim. Bunları yavaş yavaş atıyoruz. Özellikle ikinci yarı savunmada ve hücumda iyi oynayarak maçı kazandık. Artık FIBA Şampiyonlar Ligi’ndeki maçımıza odaklanacağız. Umuyorum bu eleme turunu geçerek son 16’ya kalacağız ve geçen senekinden daha iyi yerlere çıkacağız" açıklamasını yaptı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)