FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda temsilcimiz Pınar Karşıyaka, lider Brose Bamberg karşısında aldığı üst üste 2 yenilginin ardından evindeki erteleme sınavında Fortitudo Bologna'yı mağlup ederek Son 16 Turu yarışını sürdürdü: 80-69. Bamberg'in üst turu garantilediği grupta 4 maçta 2'nci galibiyetini elde ederek adını son 16 takım arasına yazdırma mücadelesinde Bilbao Basket'i yakalayan Kaf-Kaf'ta Morgan 20 sayıyla oynadı. İtalyan ekibi Bologna ise 4 maçta 4'üncü mağlubiyetini alarak üst tur şansını yitirdi. Karşıyaka, grupta sonraki maçta 12 Ocak'ta yine Bologna'ya konuk olacak.

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta temsilcimiz periyodun bitimine 2 dakikada M'Baye'nin turnikesiyle ilk kez 17-15 öne geçti. İlk 10 dakikada 19-17 yeşil-kırmızılıların üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşıyaka, ikinci periyotta Morgan, Taylor, Metecan, Semih ve Henry'nin skor katkısıyla farkı 13 sayıya çıkardı. Devre sonunda soyunma odasına 41-31 Pınar Karşıyaka üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyot 57-49'la geçildi. Dördüncü periyotta İtalyan temsilcisinin farkı kapatmaya çalıştığı bölümlerde Metecan, Henry ve Taylor'la kritik 3 sayılık basketler bulan Pınar Karşıyaka, rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyerek salondan 80-69 galip ayrıldı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Nicolas Maestre (Fransa), Zdravko Rutesic (Karadağ), Petr Hrusa (Çekya)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor 13, Henry 13, Onuralp 2, M'Baye 15, Morgan 20, Metecan 8, Kennedy 5, Yunus, Semih 4

FORTITUDO BOLOGNA: Banks 9, Hunt 18, Palumbo 10, Sabatini 2, Withers 12, Tote 3, Baldasso 13, Cusin 2

1'İNCİ PERİYOT: 19-17

İLK YARI: 41-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-49





Ergin KARATAŞ / İZMİR (DHA)