Pınar Karşıyaka Final-Four için ısrarcı

Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı’nın genel menaceri Selim Çınar, FIBA Avrupa Kupası’nda “Dörtlü Final”e ev sahipliği yapma ve kupayı kazanma noktasında ısrarlı olduklarını bildirdi.

14 Haziran 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Pınar Karşıyaka Final-Four için ısrarcı

Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı’nın genel menaceri Selim Çınar, FIBA Avrupa Kupası’nda “Dörtlü Final”e ev sahipliği yapma ve kupayı kazanma noktasında ısrarlı olduklarını bildirdi. FIBA Avrupa Kupası’nda adını son 4 takım arasına yazdıran Pınar Karşıyaka’da gözler, 15 Haziran Pazartesi günü Almanya’nın Münih kentinde yapılacak ve kupalara ilişkin kararların alınmasının beklendiği FIBA toplantısına çevrildi.

Çınar konuyla ilgili şunları söyledi: “Organizasyonun bütününde ulaşımdan konaklamaya birçok detayı düşünerek görüşmelerimizi ve hazırlıklarımızı yapmış bulunuyoruz”. FIBA, daha önce tüm kupa organizasyonlarının ‘Dörtlü Final’ formatıyla uygulayacağını bildirmişti.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...