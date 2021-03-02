Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde TOFAŞ’ı konuk edecek

Grubun diğer maçında ise İtalya temsilcisi Happy Casa Brindisi, İsrail’den Hapoel Unet-Credit Holon’u konuk edecek.

Türk takımlarının 78. randevusu

Avrupa kupalarında daha önce 77 kez birbirlerine rakip olan Türk takımlarından Pınar Karşıyaka, oynadığı 18 müsabakada 15 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı.

Bu müsabakalarda yüzde 83,3 galibiyet yüzdesi bulunan yeşil-kırmızılı ekip, en başarılı takım konumunda bulunuyor.

2012-2013 sezonunda EuroChallenge Kupası’nda A Grubu’nda yer alan iki takımdan Pınar Karşıyaka, TOFAŞ’ı iki maçta da mağlup etmişti.

Pınar Karşıyaka Avrupa’da 230. maçında

Avrupa kupalarında 230. karşılaşmasına çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 229 karşılaşmada 124 galibiyet, 103 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Pınar Karşıyaka, bu müsabakalarda 18 bin 246 sayı atıp, potasında 17 bin 684 sayı gördü.

AA