Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 83-79

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Pınar Karşıyaka’ya konuk oldu. Mücadeleyi 83-79 kaybeden Sarı-Lacivertliler ligdeki 2. mağlubiyetini aldı.

Pınar Karşıyaka'da M'baye 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Ayrıca Morgan, Kennedy, Taylor çift haneli sayılara ulaşan isimler oldu.

Fenerbahçe'de Lorenzo Brown 19, Melih Mahmutoğlu 14, Nando De Colo ile Dyshawn Pierre de 13’er sayı üretti.

Çeyrek Skorları:

1.Çeyrek: 15-18

2.Çeyrek: 14-26

3.Çeyrek: 19-18

4.Çeyrek: 35-17



