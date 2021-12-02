Pınar Karşıyaka düşüşte

ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi’nde iddialı kadrosuyla sezona iyi başlayan Pınar Karşıyaka, son haftalarda düşüşe geçti. Şampiyonlar Ligi’nde Baxi Manresa’yla oynadığı 2 maçı da kaybedip liderlik ve Play-In oynamadan direkt son 16’ya çıkma fırsatını kaçıran Pınar Karşıyaka, ilk haftalarda liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig ’de de son 3 maçın 2’sinden mağlubiyetle ayrıldı.

Mitchell’la yollarını ayıran Karşıyaka’da Fransa Milli Takımı’yla pazartesi akşamı FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde Macaristan deplasmanına çıkan M’Baye, maçtan 1 saat önce İstanbul’a inip forma giyemezken, Semih Erden’in de sakatlığında uzun rotasyonunda yaşanan sıkıntı farklı mağlubiyeti getirdi. Karşıyaka’da son 2 yılın yıldız ismi Taylor’ın devam eden kötü performansı da taraftarın eleştirisini aldı.