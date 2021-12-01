Pınar Karşıyaka düşüşte

Şampiyonlar Ligi'nde Baxi Manresa'yla oynadığı 2 maçı da kaybedip liderlik ve Play-In oynamadan direkt son 16'ya çıkma fırsatını kaçıran Pınar Karşıyaka, ilk haftalarda liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig 'de de son 3 maçın 2'sinden mağlubiyetle ayrıldı. Koltuğu tekrar devralma hedefiyle çıktığı maçta güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'ya deplasmanda 22 sayı farkla 91-69 yenilen Pınar Karşıyaka, zirve fırsatını kaçırıp 10 maçta 7 galibiyette kaldı.

Mitchell'la yollarını ayıran Karşıyaka'da Fransa Milli Takımı'yla pazartesi akşamı FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde Macaristan deplasmanına çıkan M'Baye, maçtan 1 saat önce İstanbul'a inip forma giyemezken, Semih Erden'in de sakatlığında uzun rotasyonunda yaşanan sıkıntı farklı mağlubiyeti getirdi. Fenerbahçe'de de De Colo, Vesely, Guduric gibi yıldızlar forma giymezken, ilk periyotta rakibinin 14 sayı gerisine düşen Pınar Karşıyaka, maçı çeviremedi. Karşıyaka'da son 2 yılın yıldız ismi Taylor'ın devam eden kötü performansı da taraftarın eleştirisini aldı. Ligde cuma günü Galatasaray 'ı yeniden çıkış yakalamak için ağırlayacak İzmir temsilcisi, pazartesi günü de Avrupa'da Hapoel Jerusalem'le kritik randevuda rakip olacak.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)