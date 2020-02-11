Pınar Karşıyaka Dörtlü Final yolunda

Ankara Spor Salonu'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi kazanan taraf yine aynı spor salonunda cuma günü başlayacak Dörtlü Final'de Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma eşleşmesinin galibiyle finale yükselmek için karşılaşacak.

Daha önce yine antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde Türkiye Kupası'nı 2014 yılında ilk kez kazanan Kaf-Kaf, 6 yıl sonra Sarıca'yla tekrar kupayı kaldırmayı hedefliyor. Yeşil-kırmızılılar o sezon da çeyrek finalde Türk Telekom, yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyip finalde Anadolu Efes'i mağlup etmişti.

DHA