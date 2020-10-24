Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Tekfen maç sonucu: 89-78

Maçın en skorer ismi 19 sayı ile Pınar Karşıyaka’dan Sek Henry oldu. Ev sahibi ekipte Morgan ve M Byae 17’şer sayıyla takıma katkı sağlarken, konuk takımda Doğuş 18 sayı, Andrews ve Buford 14’er sayıyla oynadı. Darüşşafaka’da son bölümde oyuna giren Efe Sarıca, Pınar Karşıyaka’yı çalıştıran babası Ufuk Sarıca’ya rakip oldu. Pınar Karşıyaka ligdeki 4'üncü galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka Tekfen 4'üncü yenilgisini aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta Morgan’ın sayılarıyla etkili olan Pınar Karşıyaka çeyreği 24-14 üstün tamamladı. İkinci periyotta konuk ekip Doğuş’un sayılarıyla farkı eritmeye çalışsa da Karşıyaka soyunma odasına 11 sayı önde girdi: 44-33. Üçüncü çeyrekte bir ara farkı 7 sayıya (48-41) indiren Darüşşafaka karşısında üstünlüğünü koruyan yeşil-kırmızılı ekip periyodu 66-54 üstün bitirdi. Final periyoduna M Baye’nin 3 sayılık basketiyle başlayan Pınar Karşıyaka, Henry’nin etkili oyunuyla bir ara farkı 17 sayıya (71-54) kadar çıkardığı maçı 11 sayı farkla kazandı: 89-78.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen (xx), Semih Vural (xx), Duhan Köyiçi (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Metecan (xx) 5, Morgan (xxx) 17, Taylor (xx) 3, Henry (xxx) 19, Nusret (xx) 3, Semih (xxx) 8, Kenndy (xx) 7, M Baye (xxx) 17, Yunus (xxx) 10, Arca (xx), Mahir (xx)

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Berk (x), Andrews (xxx) 14, Doğuş (xxx) 18, Jerrett (xx) 10, Buford (xxx) 14, Erkan (xx) 4, Gillon (x), Troy Selim (x) 2, Sinan (xx) 12, Doruk (x) 1, Mahmut Can (xx) 3, Efe (x)

1.PERİYOT: 24-14

İLK YARI: 44-33

3.PERİYOT: 66-54

İZMİR, (DHA)