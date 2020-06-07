Pınar Karşıyaka da FIBA Şampiyonlar Ligi yolunda

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk takımlarının sayısı artmaya devam ediyor. Son olarak Galatasaray'ın dahil olduğu turnuvaya Pınar Karşıyaka'nın da katılma ihtimali olduğu aktarılıyor.

SDNA'nın haberine göre Darüşşafaka Tekfen, TOFAŞ ve Galatasaray Doğa Sigorta'nın ardından Pınar Karşıyaka da yeni sezonda FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Yarıda kalan Basketbol Süper Ligi'nin ikincisi Pınar Karşıyaka, Avrupa'da yoluna yine bir FIBA organizasyonu olan Europe Cup'ta devam ediyordu. Bu anlaşma ile İzmir ekibi, FIBA çatısı altında mücadelesini sürdürecek.

Ufuk Sarıca'nın da FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynama taraftarı olduğu ve resmi açıklamanın da kısa sürede yapılacağı belirtiliyor.