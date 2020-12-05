Pınar Karşıyaka büyük moral kazandı

Takımdaki 7 koronavirüs vakasının ardından üst üste lig ve erteleme mücadelelerine çıkan Karşıyaka, büyük bölümünü geride götürüp son periyotta 11 sayı farkla yenik duruma düştüğü maçta 28 sayı atan Taylor ve son bölümde devreye giren M'Baye'yle galibiyete uzandı. Geçen sezon FIBA Europe Cup'ta Phoenix Brüksel karşısında da son saniye üçlüğüyle takımına galibiyeti getiren Fransız yıldız M'Baye, dün de bitime 1.3 saniye kala kullanılan son hücumda mucize üçlüğü buldu.

Karşıyaka, bu galibiyetle 9 maçta 6 galibiyete ulaştı. Çekişmeli bir maç olduğunu belirten Antrenör Ufuk Sarıca, "Zor bir hafta geçiriyoruz. Geride bıraktığımız salı günü başlayan ve önümüzdeki salı bitecek bir hafta. Bursa'ya gidip hemen ardından Almanya'da Brose Bamberg ile karşılaşacağız. Dolayısıyla böyle bir zamanda bence bir galibiyetten fazlası. Bahçeşehir Koleji'ni de tebrik ediyorum. Değerli bir rakibi yendik. Maçın ilk yarısında biz tamamen kendi oyunumuzun dışında, yapmayacağımız hatalarla çok yüzdesiz oynayarak geri düştük. Üçüncü periyotta maçı yakalayarak skoru dengeledik ancak oyundaki üstünlüğü ele alamadık. Yanılmıyorsam maçın bitimine 4 dakika kala 11 sayı ile mağluptuk. Hiçbir zaman maçı bırakmayan bir takım var sahada. Belki taraftarımız yok ama az sayıda bizi destekleyen, her zaman salonda olabilecek insanlar vardı. Onlarla beraber sanki salon doluymuş gibi bir ruh vardı takımda. Çok mutluyuz" dedi.

RAKİP BURSASPOR

Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nde 6 gün içinde 3 maç oynadığı periyottta yarın da Frutti Extra Bursaspor'a konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.15'te başlayacak. Kaf-Kaf bu maçtan sonra salı günü ise FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bamberg deplasmanına çıkacak.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)