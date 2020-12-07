Pınar Karşıyaka, Brose Bamberg’e konuk olacak

Organizasyonun ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Bilbao Basket’i 81-72 mağlup eden Pınar Karşıyaka’nın ikinci haftada İtalyan ekibi Fortitudo Bologna ile oynaması gereken karşılaşma, yeşil-kırmızılı ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

İzmir temsilcisi, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 22.00’de Bamberg kentindeki Brose Arena’da Brose Bamberg’le karşılaşacak. Grupta ilk 2 maçını kayıpsız geçen Alman temsilcisi lider durumda bulunuyor.

Grubun diğer müsabakasında ise Fortitudo Bologna ile Bilbao Basket İtalya’da karşılaşacak.

Avrupa’da 225. karşılaşma

Avrupa kupalarında 225. maçına yarın çıkacak olan İzmir temsilcisi, geride kalan 224 karşılaşmada 121 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 17 bin 851 sayı atıp potasında 17 bin 315 sayı gördü.

AA