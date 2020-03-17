Pınar Karşıyaka beklemede

FIBA'nın dünyaya kabus yaşatan salgın yüzünden kupa organizasyonlarını bu sezon için tamamen bitirme, ulusal liglerin tamamlanmasından sonra devam ettirme veya istatistiklerde zirvede olan takımları kupanın şampiyonu ilan etme gibi alternatifleri değerlendireceği öğrenildi.

Yarı finale kaldığı Europe Cup'ta üst üste 13, toplam 16 maçta 15 galibiyet alarak istatistiklerde zirveden inmeyen Pınar Karşıyaka, FIBA'nın kupayı kazanmaya aday güç sıralamasında da sezon başından beri ilk sırada yer alıyor. FIBA kupayı yarı finalleri oynatmadan bir takıma verme kararı alırsa bu ekibin Karşıyaka olması bekleniyor. Müthiş bir form grafiği yakalayıp 23 maçta 20 galibiyet aldığı Süper Lig'de ise pazar günü Afyon Belediyespor'u seyircisiz maçta ağırlayacak Kaf-Kaf, liglerin ertelenip ertelenmeyeceğiyle ilgili de merak içinde. Antrenmanlara devam eden Karşıyaka'da virüs salgını nedeniyle yerli ve yabancı oyuncuların tedirginlik içinde olduğu, kurmayların ülkemizde görülen vaka sayısının azlığı ve alınan tedbirleri anlatıp yabancıları sakinleştirdiği öğrenildi.

ALTYAPILAR DURDU

Karşıyaka, koronavirüs salgınında son dönemde yaşanan gelişmeler sonrası tüm altyapı faaliyetlerini süresiz olarak durdurdu. Profesyonel liglerin devam ettiği futbol ve basketbolda antrenmanlarını sürdüren yeşil-kırmızılılarda yönetim, "Son dönemdeki gelişmeler ve resmi makamların açıklamalarından yola çıkarak Karşıyaka Spor Kulübü bünyesinde bulunan tüm branşlarda (futbol, basketbol, voleybol, tenis, yelken) altyapı çalışmaları, spor okulları, kurs faaliyetleri ve etkinlikler yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda ikinci bir açıklama yapılıncaya dek geçici olarak durdurulmuştur. Profesyonel takımlarımız federasyonlar tarafından liglerin devam ettirilmesi nedeniyle aksi bir resmi açıklama gerçekleştirilinceye kadar çalışmalarını sürdürecektir. Bu süreçte sporcularımızın ve görevlilerimizin sağlık durumları yakından gözlenmeye devam edecektir" açıklaması yaptı.

DHA