Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji maçına koronavirüs ertelemesi

Geçen hafta Raymar Morgan’ın testinin pozitif çıktığı yeşil kırmızılılarda semptom gösteren oyuncular ve teknik ekibe yapılan testlerde 6 oyuncu ve 1 antrenörde pozitif sonuca rastlandığı bildirildi. Oyuncular izolasyon altına alınıp tedavilerine başlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), bir takımda en az 6 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması durumunda o takımın maçını ertelediği için, Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji müsabakası için de erteleme kararı çıktı.

Karşıyaka’nın 10 Kasım’da FIBA Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Bologna maçının da ertelenmesi bekleniyor.