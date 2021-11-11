Kadrosunda Şampiyonlar Ligi'nde 2019'da şampiyonluk yaşayan Tony Taylor ve Amath M'Baye, organizasyonda geçen sezon en değerli oyuncu seçilen Bonzie Colson, Euroleague patentli Michael Roll, Semih Erden ve Alex Tyus gibi oyuncuları bulunduran Kaf-Kaf, B Grubu'nda 2'de 2'yle başladığı Avrupa'da Manresa yenilgileriyle liderlik fırsatını kaybetti.

Karşıyaka, sezonun ilk haftalarında ilk sırada yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nin en güçlü takımı sıralamasında hafta başında yayınlanan listede 7'nci sırada kendisine yer bulabildi. FIBA'nın açıkladığı yeni güç sıralamasında MHP Riesen Ludwigsburg ilk sırada, Pınar Karşıyaka'nın rakiplerinden Baxi Manresa ikinci sırada, Unicaja ise üçüncü sırada bulunuyor. Grubunda liderlik şansını yitirdikten sonra Play-In etabında avantaj elde edebilmek için ikinci sırayı almaya çalışacak Kaf-Kaf, son 2 maç öncesi 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci durumda bulunuyor. İkincilik ve üçüncülük yarışı veren Hapoel Jerusalem ve Stal Ostrow'un da birer galibiyetleri var. Karşıyaka, kalan maçlarını bu iki rakibiyle oynayacak.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)