Pınar Karşıyaka, avantajsız döndü

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In turu ilk maçında Pınar Karşıyaka, İspanya takımı Lenovo Tenerife’ye konuk oldu. İlk periyodu 19-16 geride kapatan Karşıyaka, ikinci periyotta iyi bir oyun ortaya koyarak devreye 40-37 üstünlükle gitti. İkinci devrede oyun üstünlüğünü rakibine veren yeşil-kırmızılılar üçüncü periyodu 54-52 geride bitirdi. Mücadelenin son çeyreğinde üstünlüğü ele alamayan Karşıyaka, maçta 76-69’luk mağlubiyetle ayrıldı.

Ufuk Sarıca: "İyi oynadık ama kazanmamıza yetmedi"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Zor bir maç oldu. İyi oynadık ama kazanmamıza yetmedi. Bu akşam sahada olanları herkes gördü. Adil bir yönetim olmadı, özellikle fauller konusunda. Biz saha elimizden geleni yapmaya çalıştık, maçın tamamında iyi oynayan taraf bizdik. Ancak maçın sonunda rakibimiz daha iyi oynayarak kazandı. Onları tebrik ediyorum" dedi.

İkinci maç 18 Ocak’ta İzmir’de

Play-In turunun ikinci maçı 18 Ocak Salı günü Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Pınar Karşıyaka, ikinci maçtan da mağlubiyetle ayrılırsa Avrupa’dan elenecek. Yeşil-kırmızılılar kazanması durumunda ise seri üçüncü maça uzayacak. İspanya’da oynanacak üçüncü maçta galibiyet sayısını ikiye çıkaran taraf son 16 turuna kalacak.