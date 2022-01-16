Pınar Karşıyaka ağır yaralı

İspanya deplasmanı dönüşü İstanbul'da ilk yarıyı 10 sayı farkla yenik kapatmasına rağmen son anlarda bulduğu 4 sayılık üstünlüğü koruyamayan Kaf-Kaf, ligde son 5 maçta 3'üncü yenilgisini aldı. Semih Erden ve Roll'un uzun süredir sakat olduğu Karşıyaka'da mağlubiyetin yanında Tenerife'yle salı günü oynanacak maç öncesi pivot Tyus ilk periyotta, guard Taylor üçüncü periyotta sakatlanıp mücadeleye devam edemedi.

Antrenör Ufuk Sarıca, maçın ardından, "Uzun bir seyahatten geldik. Açıkçası ben kendi oyuncularım için özellikle Tenerife gibi 14-15 saat süren bir deplasmandan sonra bu mücadeleyi göstermelerini değerli buluyorum. Taylor ve Tyus'un sakatlanmaları, zaten var olan sakat oyuncularımız arasına eklenmelerini göz önüne alınca bu kadar kısıtlı bir kadroyla bu kadar iyi mücadele veren bütün oyuncularımı kutluyorum. Çok yüzdeli bir maç oldu. Zaten ancak uzatmalarda Bahçeşehir daha iyi isabet buldu. Biz elimizden geleni yaptık ancak zaten 2 aydır takımla olmayan oyuncularımız var. Aklımızın bir köşesi de salı günü oynanacak olan maçta. Umuyorum sakatlarımız iyileşir ve turu perşembe gününe uzatırız" açıklamasını yaptı.