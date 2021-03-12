Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.15'te yapılacak. Ligde son çıktığı 15 maçın 14'ünü kazanan yeşil-kırmızılı ekip, haftaya lider Anadolu Efes'i ağırlayacağı mücadele öncesi yine kazanıp seriyi sürdürmeye çalışacak. Kaf-Kaf, hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'nda Happy Casa Brindisi'ye deplasmanda mağlup olmuştu. İzmir temsilcisi Anadolu Efes maçı öncesi Avrupa'da hafta içinde Hapoel Holon deplasmanına çıkacak.
SEMİH ERDEN'İN MUTLU GÜNÜ
Pınar Karşıyaka ve A Milli Takım'ın NBA patentli kaptanı Semih Erden dünyaevine girdi. Tecrübeli basketbolcu uzun süredir evlilik hazırlıkları yaptığı Bosna Hersekli Moni Petkovic'le hayatını birleştirdi. Semih-Moni çiftinin nikahı Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda kıyıldı.
DHA