Pınar Karşıyaka: 88 - Lenovo Tenerife: 80

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In turu ikinci maçında Pınar Karşıyaka, İspanya'nın Lenovo Tenerife takımını konuk etti. Maç etkili başlayan Karşıyaka, ilk periyodu 21-17 önde kapattı. Mücadelenin ikinci periyodunda oyun üstünlüğü kaybeden yeşil-kırmızılılar, devreye 44-39'luk skorla geride girdi. Kıran kırana bir oyuna sahne olan üçüncü periyotta Karşıyaka, farkı 2'ye düşürerek son periyota 63-65 geride girdi. Maçın son çeyreğinde ise taraftarının da desteğiyle üstünlüğü yeniden ele alan Kaf-Kaf, maçı 88-80'lik skorla kazanarak deplasmanda 76-69 kaybettiği ilk maçın ardından seride durumu 1-1'e getirdi.

Serinin üçüncü ve son maçı 20 Ocak Perşembe günü İspanya'da oynanacak. Karşıyaka, üçüncü maçı kazanması halinde Avrupa'da son 16 turuna kalacak. Yeşil-kırmızılılar, mücadeleyi kaybederse Avrupa'ya bu aşamada veda edecek.

İHA