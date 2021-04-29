Pınar Karşıyaka 20 gün sonra parkede

Yeşil-kırmızılı ekip erteleme maçında ligden düşmesi kesinleşen OGM Ormanspor'a konuk olacak. Ankara Spor Salonu'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak.

28 haftada 20 galibiye, 8 mağlubiyetle ilk 4 içinde Play-Off girmesi garanti olan İzmir temsilcisi, ligde son 4 maçını kaybederek ikinci sıradaki yerini Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. Karşıyaka'nın normal sezonun son haftasında Beşiktaş'la evinde oynaması gerekip daha önce koronavirüs vakaları nedeniyle pazar gününe ertelenen karşılaşma ise yeşil-kırmızılıların talebiyle tekrar ertelendi.

Karşıyaka, Ormanspor deplasmanının ardından FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 5 Mayıs Çarşamba günü Rusya'da Nymburk'la oynayacağı çeyrek final maçına bilenecek.

DHA