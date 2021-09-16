Pınar Cup yarın başlıyor

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki organizasyonda ilk gün saat 16.00'da Beşiktaş Icrypex-Igokea BK, saat 18.30'da Pınar Karşıyaka-Büyükçekmece maçı oynanacak. Cumartesi günü ise ilk günün kaybedenleri saat 15.00'te üçüncülük maçında, kazananları saat 17.30'daki finalde karşı karşıya gelecek.

Karşıyaka, ligde sezonun başlamasına 1 hafta kala son provayı Pınar Cup'ta yapacak. Kombine kart sahibi taraftara açık olacak kupada koronavirüs salgını nedeniyle az sayıda günlük maç bileti satılacak. Taraftarlara salona girişte HES kodu ve aşı sorgulaması yapılacak. Çift doz koronavirüs aşılarını yaptıran taraftarlar, 14 günlük aşı takvimlerini tamamlamaları şartıyla tribüne girebilecek. 12 yaş altı çocuklar ise maçlara alınmayacak.

İZMİR, (DHA)