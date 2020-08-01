Pika sendromu, bebeklik döneminden başlayarak, yetişkinliğe kadar ilerleyebilen ve devamlı tekrar etme riskinin yer aldığı davranış bozukluğu şeklinde tanımlanabilir. Bu sendroma sahip olan kişiler; kahve çekirdeği, toprak, kil, bez, kül, kağıt, boya, tuz, sünger, buz, saç, kum, kireç, sabun, pil gibi maddeleri yerler. Normal gıdaların dışında gıda olamayacak maddelere karşı oluşan yeme isteğiyle ortaya çıkacak bu sendromda, rahatsız olan kişiler, zararlı olmasına rağmen bu tür maddeleri yeme arzusuna karşı çıkamamaktadırlar. Vücutta bakır, demir, çinko gibi elementlerin eksik olmasından ötürü bu bozukluk ortaya çıkmaktadır. Pika sendromunun pek çok belirgin belirtisi bulunmaktadır.

Pika sendromu nedir?

Pika sendromu, gıda şeklinde değerlendirilmeyen maddelere karşı oluşan yeme isteği şeklinde tanımlanabilir. Bu maddeler; bez, sabun, toprak, kağıt, saç, yün, ip, tebeşir, tün, pudra, metal, çakıl, boya, sakız, kömür, nişasta, kil olarak sıralanabilir. Pika sendromu, çoğu zaman işlev bozukluğu ile ilişkili başka ruh sağlığı bozukluğuyla ortaya çıkabilmektedir.

Bunun yanı sıra yetersiz beslenme durumu ve demir eksikliği, pika sendromunun en yaygın sebeplerdendir. Bunun dışında pika sendromunu hamilelik izlemektedir. Bu kişilerde pika sendromu, bedenin önemli besin eksikliğini gidermesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Pika sendromunu tedavisi çoğu zaman ilaç veya vitamin takviyesi ile çözülmektedir.

Pika sendromu belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?

Pika sendromunun belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi vermek, bu tür maddelere gereksinim duyan kişiler adına faydalı olacaktır. Pika sendromunun belirtileri aşağıdaki gibidir;

- Karnın ağrısı,

- Mide bozulması,

- Dişte yaralanma,

- Kurşun içeren boyaların yenmesi sonucunda oluşabilecek kurşun zehirlenmesi,

- Boşaltım sistemi sorunları, (İshal ya da kabızlık)

- Yabancı maddelerin yenmesinden ötürü oluşabilecek ülser,

- Dışkıda kan olması,

- Vücudun içerisine girecek ve rahatsızlığa sebep olacak parazitlerden ortaya çıkacak enfeksiyonlar,

- Bağırsak yırtıkları ya da tıkanması şeklinde sıralanabilir.

Pika sendromuna neden olabilecek durumlar hem sosyal bakımdan hem de psikolojik bakımdan ele alınarak, etmenler belirlendikten hemen sonra psikolojik destekle beraber medikal muayene yapılıp, tedavi süreci başlatılır. Pika sendromunun erken tanı yapılmasıyla bireylerde tedavi sürecinin kalıcı etkilerinin en aza indirilmesi mümkündür.

Pika sendromunun tedavi edilmesi adına ilk basamak, mineral ya da gıda eksikliği adına test yapılması şeklindedir. Çoğu zaman, yeme davranışlarına yönelik eksikliklerin giderilmesinden ötürü bu sendrom ortadan kalkmaktadır. Davranış bozukluğu yetersiz beslenmeden ötürü ise kaynaklanmıyorsa ya da tedavi sonrasında sona ermiyor ise, türlü davranışsal tedaviler yapılacaktır.

Pika sendromu testi nasıl yapılır?

Bireyde pika sendromunun yer aldığını düşünmek adına gıda yerine konulmayan; cam, toprak, silgi, deterjan, sıva gibi maddelerin bir aydan uzun süre boyunca tüketiliyor olması, çocuğun iki ya da daha üst bir yaşta olması önemlidir. Bu şekilde hastalığın testi yapılacaktır.

Pika sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Pika sendromu, tedavi edilmezse oldukça kötü sonuçlar doğuracaktır. Bu sonuçlar; ağızda kötü koku oluşumu, diş çürüğü, dehidratasyon şeklinde sıralanacaktır. Tüketilen maddelerin sindirilmemesi ile bağırsak yırtılması, bezoar gibi durumlar görülebilir. Cisimlerin hususiyetlerine göre metal zehirlenmesi de görülmesi mümkün. Tüketilen cisimlerin temizliği oldukça başka bir problemdir. Bu sendroma sahip bireyler, vücudunda parazit barındırabilir ya da enfeksiyon kapabilir. Hasta birey çocuksa, zararların artması da mümkün.

Pika sendromunun tedavi edilmemesi vaziyetinde ve bireyin insan sağlığına zararlı olan cisimlerin tüketilmesinden ötürü vücutta kalıcı ve tedavisi bulunmayan durumlarla karşı karşıya kalınması kesin olacaktır. Bilhassa sindirim sistemiyle alakalı boğaz, diş, mide, nefes borusu gibi organlarda hasarların oluştuğunun görülmesi mümkündür.

Pika sendromunun bilhassa ruhsal sorunu olup, beyin gelişiminin tam şekilde tamamlanmamış kişilerde görüldüğü belirtilebilir. Bununla beraber neyin yenileceğini ya da yenilmeyen olduğunu birbirinden ayrıt edemeyen 12 yaş altı kişilerin bu rahatsızlıktan müzdarip olduğunun belirtilmesi doğru olacaktır. Pika sendromunun tedavi edilmesi, kalıcı hasarların önüne geçilmesi için çok önemlidir.