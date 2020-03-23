Galatasaray Basketbol Takımı'nın eski oyuncularından Pietro Aradori, ülkesinde İstanbul'da geçirdiği döneme ilişkin açıklamalar yaptı.

Türkiye'de başarılı bir dönem geçirmeyen Aradori, yaptığı tercihlere ilişkin açıklamalar yaparken, "Yaptığım seçimleri yine olsa yine yaparım. Galatasaray dönemi tam bir felaketti. Kimseye ödeme yapılmıyordu. En uygun olanı aralık ayında Madrid'e gitmekti" ifadelerini kullandı.

İstanbul'a ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Aradori, "İstanbul; %98 Asya, %2 New York gibi. Ancak Madrid'in bize benzer yanları var" dedi.

2014 yılının yaz döneminde Galatasaray'a gelen ve o dönemde İtalya Milli Takımı'nın en önemli oyuncuları arasında yer alan Aradori, sezon içinde takımdan ayrılıp Estudiantes'e gittiğinde de İspanyol basınına, “Biz para almıyorduk. Ama futbol takımı da para almıyormuş. Bir gün Prandelli bana, ‘Sanki size para yok, bize var mı? Biz de aylardır para alamıyoruz’ demişti. O dönemi asla unutamayacağım” ifadelerini kullanmıştı.