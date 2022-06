Başantrenörlük görevine Dimitris Itoudis’in getirilmesinin ardından gelecek sezon için kadro planlamasına devam eden Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha yaşandı. Yıldız basketbolcu Pierria Henry, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Sarı-lacivertli ekibe veda etti.

Haziran 2021'de Fenerbahçe Beko'nun kadrosuna katılan oyun kurucu, geçtiğimiz sezon EuroLeague'de 7.9 sayı, 3.4 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.

Pierria Henry paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Koşulsuz sevgi için herkese teşekkür ederim diyerek başlamak istiyorum! Sezonun başından beri hepiniz beni kucakladınız ve bu harika ailenin bir parçası olmama izin verdiniz. Başından beri bu bir sır değildi. Şampiyon olmak bizim kaderimizdi! Ve her karşımıza çıktığında zorluklarla yüzleşmeseydik/onlara karşı durmasaydık, asla güçlü bitiremezdik. Bir grup iyi kalpli insanla çevrili olduğum için son derece minnettarım ve gerçekten kutsanmış durumdayım. Ön bürodan tüm teknik ekibe ve tabii ki soyunma odasındaki kardeşlerime. Bu sezondan çok şey öğrenip kazanabildim. Özellikle yaşayan efsanelerden ve hatta küçük kardeşlerimden. Takım olarak kaybettiğimiz her şeyle, feda ettiğimiz tüm aile fertlerimizle... Her türlü talihsiz duruma, hepsini aştık.. Yüzümüzde bir gülümsemeyle, başımızı dik tutarak... Harika bir deneyim yaşadım ve neşe dolu, bir sürü harika anı olduğunu söyleyeceğim! Tekrar buluşana kadar bu benim şimdilik vedam!"

Washington Wizards kampına katılacak

The Athletic'ten Josh Robbins'in haberine göre NBA ekibi Washington Wizards, bu hafta sonu bir mini kamp düzenliyor ve Pierriá Henry bu kampa katılacak isimler arasında yer alıyor.

Pierria Henry kimdir?

Pierria Henry, 20 Ocak 1993 tarihinde South Charleston, West Virginia’da dünyaya geldi. Kolej basketbolunda 2011-2015 yılları arasında Charlotte forması giyen Henry, ilk profesyonel yılını ise 2015-16’da Gürcistan’ın Vita Tblisi ve Almanya’nın Ulm takımlarında geçirdi. Henry, Ulm ile EuroCup’ta da mücadele etti. 2016-17 sezonunda İsrail’in Hapoel Eliat ekibine geçen Henry, 2017-18 sezonunda ise ülkemizde Tofaş formasını giydi ve Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe'ye karşı final oynayan ekibin bir parçası oldu. Henry, 2017-18 sezonunda EuroCup’ta da önemli bir performans ortaya koydu.

2018-19 sezonunda Rusya’nın yolunu tutan ve UNICS Kazan’a transfer olan Henry, Rus temsilcisiyle üçüncü EuroCup macerasını yaşadı. Başarılı guard, EuroCup’ta 2018-19 sezonunun en iyi ikinci beşine seçildi. Henry, EuroCup’ta maç başına 5.3 asist ortalamasıyla en iyi altıncı, maç başına 1.5 top çalma ortalamasıyla da en iyi yedinci isim olarak dikkat çekmişti. Birleşik Amerikalı guard, takımının en çok parkede kalan, en çok asist yapan, en çok top çalan ismi olmanın yanı sıra, ribaundlarda ikinci, skor üretiminde de dördüncü sıradaydı. Henry’nin EuroCup’taki performansı ona normal sezonun en değerli oyuncusu ödülünü de getirmişti. Henry’nin etkili bir performansa imza attığı sezon Kazan, EuroCup’ta yarı final oynama başarısı gösterdi.

Henry, 2019-20 sezonunda ise EuroLeague organizasyonuna Baskonia formasıyla adım attı. İlk yılında 1.6 top çalma ortalamasıyla EuroLeague’de bu istatistik alanının en değerli ismi olan Henry, ACB’de de takımıyla şampiyonluğa ulaştı. Pierria Henry, ikinci sezonunda ise özellikle EuroLeague’de çok başarılı bir performans ortaya koydu. Deneyimli sporcu, maç başına 1.7 top çalma ortalamasıyla EuroLeague’de bu alandaki liderliği elde etti. Başarılı basketbolcu sonrasında ise Fenerbahçe'nin kadrosuna katılmıştı.