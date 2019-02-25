2013-14 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Pierre Webo, bu akşam oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde beINSPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.

Şu sıralar kulüpsüz olan Kamerunlu forvet derbi hakkında şu sözleri söyledi:

Bu senenin Fenerbahçe adına adaptasyon yılı olduğuna inanıyorum ve taraftarlara da Pazartesi günü oynanacak derbiyi kazanma temennimi iletmek istiyorum. Fenerbahçe'nin güzel taraftarları galibiyetle mutlu olacaklardır. Size kocaman bir öpücük yolluyorum.