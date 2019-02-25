Pierre Webo'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Pierre Webo, bu akşam oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakkında görüşlerini belirtti.

25 Şubat 2019, Pazartesi 09:56
- A +
Pierre Webo'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu!

2013-14 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Pierre Webo, bu akşam oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde beINSPORTS'a özel açıklamalarda bulundu. 

Şu sıralar kulüpsüz olan Kamerunlu forvet derbi hakkında şu sözleri söyledi:

Bu senenin Fenerbahçe adına adaptasyon yılı olduğuna inanıyorum ve taraftarlara da Pazartesi günü oynanacak derbiyi kazanma temennimi iletmek istiyorum. Fenerbahçe'nin güzel taraftarları galibiyetle mutlu olacaklardır. Size kocaman bir öpücük yolluyorum. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.