Pierre Van Hooijdonk Süper Lig'in efsane futbolcularından bir tanesidir. Sadece Süper Lig değil aynı zamanda dünya futbolunun da en iyi oyuncuları arasında yer alan Pierre Van Hooijdonk yeteneği ile adeta maçlarda fark yaratan futbolcular arasındadır. Pierre Van Hooijdonk şuan da emekli olmuş futbolculardan bir tanesidir. Kariyerine yardımcı antrenör olarak sürdürmektedir. Pierre Van Hooijdonk santrafor mevkisinde forma giymiştir. Bir dönem ülkemizde de forma giyen futbolcular arasında yer almıştır. Pierre Van Hooijdonk çifte vatandaşlığa sahip futbolculardan biridir.

Pierre Van Hooijdonk 1.93 metre boya sahip bir futbolcudur. Kariyerinde Avrupa’nın iyi takımlarında oynama şansı elde etmiştir. Sydney Van Hoojdonk’un oğludur. Pierre Van Hooijdonk’un tam adı ise Petrus Ferdinandus Johannes van Hoojdonk’tur. Sağ ayaklı bir futbolcu olan Pierre Van Hooijdonk ülkemizde 2 sene forma giymiştir. Bonservisi ile birlikte ülkemize transfer olmuş olan oyuncular arasındadır. Pierre Van Hooijdonk 2007 yılında ise kariyerini noktalamıştır. Kariyerinde en fazla Hollanda liginde forma giymiştir. Gol yollarında en etkili futbolculardan bir tanesidir.

Pierre Van Hooijdonk nereli?

Pierre Van Hooijdonk Hollanda’nın Streenbergen şehrinde dünyaya gelmiştir. Fas asıllı bir Hollandalı futbolcudur. Hem Fas ülkesinde hem de Hollanda ülkesinde vatandaşlığı bulunmaktadır.

Pierre Van Hooijdonk kaç yaşında?

Pierre Van Hooijdonk 1969 doğumlu olup 52 yaşındadır.

Fenerbahçe’ye hangi takımdan geldi?

Ünlü futbolcu Pierre Van Hooijdonk Türkiye’ye Hollanda takımlarından Feyenoord’dan gelmiştir.

Pierre Van Hooijdonk kimdir?

Pierre Van Hooijdonk Hollanda’nın Steenbergen şehrinde doğmuştur. Ailesi o doğmadan önce Fas’tan Hollanda’ya göç etmişti. Pierre Van Hooijdonk Fas asıllı bir aileden gelmekte olup Hollanda’da doğmuş büyümüştür. Futbola da ilk olarak bu şehirde başlama fırsatı bulmuştur. Pierre Van Hooijdonk doğmuş olduğu şehrin takımlarından Steenbergen takımında forma giymiştir. Bu takımın gençlik kulübünde forma giyen Pierre Van Hooijdonk 1991 yılında ilk kez profesyonel kariyerine başlamıştır. Pierre Van Hooijdonk 1991 yılında RBC takımı ile profesyonel kariyerine başladıktan sonra Hollanda’nın bir diğer takımı olan Nac Breda takımı ile forma giymiştir.

Nac Breda Pierre Van Hooijdonk’u 180 bin Euro karşılığında transfer etmiştir. NAC Breda takımında göstermiş olduğu ve gol yollarında ki performansı neden ile İskoçya takımlarından Glasgow Celtic takımının dikkatini çekmeyi başarmıştır. Celtic takımı 1995 yılında Pierre Van Hooijdonk’u 1.7 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmiştir. 1996 yılına kadar tam 1 sene forma giydikten sonra Nottingham Forest takımı 6 milyon Euro ödeyerek oyuncuyu transfer etmiştir. Pierre Van Hooijdonk bu takımla da 2 sene forma giymiştir. İngiltere liginde oldukça etkili bir performans sergilemiştir. Ülkesinin takımlarından olan Vitesse kulübü 4.73 milyon Euro karşılığında 1999 yılında Pierre Van Hooijdonk’u kadrosuna katmıştır. Pierre Van Hooijdonk bu tarihten itibaren tekrardan Hollanda liginde forma giymiştir. 1 sene Hollanda liginde forma giydikten sonra Benfica kulübü 6.8 Milyon Euro ödeyerek oyuncuyu transfer etmiştir.

Pierre Van Hooijdonk 1 sene Benfica forması giyerek Feyenoord takımına 2.5 Milyon Euro karşılığında transfer olmuş ve böylece 1 senenin ardından tekrar ülkesine dönmüştür. 2 sene de Pierre Van Hooijdonk Hollanda liginde forma giymiştir. Daha sonra ise 2003 yılında Fenerbahçe’nin teklifini kabul etmiştir. Fenerbahçe Pierre Van Hooijdonk’a 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek oyuncuyu transfer etmiştir. Süper ligde 2 sene forma giydikten sonra sözleşmesi sona erince NAC Breada takımına bedelsiz bir şekilde transfer olmuştur. 2006 yılında ise eski takımı olan Feyenoord kulüüne geri dönmüştür. 2007 yılına kadar Feyenoord takımında forma giydikten sonra futbol kariyerini noktalamıştır.

Pierre Van Hooijdonk’un Milli Takım performansı

Pierre Van Hooijdonk Hollanda milli futbol takımı formasını 1994 yılında giymiştir. Tam 46 maçta forma giyerek 14 gol atmayı başarmıştır. Pierre Van Hooijdonk bu performansı neticesinde Hollanda’nın efsanelerinden bir tanesi olamyı başarmıştır. Hollanda’da çok sevilen bir futbolcu olmuştur.