Futbol Giant canlı yayınına katılan Fenerbahçe'nin Hollandalı efsane futbolcusu Pierre van Hooijdonk, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Hooijdonk'un açıklamaları:

Tabii ki Fenerbahçe'de görev almak isterim, bunu daha önce de çok arzuladım ancak Ali Koç öncesi dönemin başkanıyla birlikte çalışmak istemedim. Ali Koç ile zaman zaman görüşüyoruz ama bana resmi bir teklif yapılmadı, yapılırsa hangi görevde olursa olsun Fenerbahce'ye hizmete varım çünkü Fenerbahçe'yi ve Türkiye'yi seviyorum.

Türkiye'de birlikte oynadığım en iyi oyuncu Alex'ti. Alex önündeki oyuncuları çok iyi seziyor ve besliyordu, Başka oyuncuların görmediği şeyleri görüyordu, üst düzey bir futbolcuydu,

Rakip olarak ise en çok Fatih Tekke ve Necati Ateş'i beğeniyordum. Fatih çok komple bir golcüydü fiziğini çok iyi kullanırdı, Necati ise kurnazdı ve hızlıydı.

Türkiye'de attığım en değerli gol şampiyon olduğumuz maçta Denizlispor'a attığım goldü, ancak daha güzel goller de tabii ki attım.

Şampiyonluk yolunda bir çok takımın yarışta olması heyecan verici Trabzon ve Başakşehir sağlam geliyor. Türkiye'de genelde hep üç büyük konuşulur ama bu şekilde lige heyecan ve kalite geliyor, tüm takımlara başarılar diliyorum.

Son olarak Türkiye'de herkese sabır diliyorum tüm dünyada yaşanan corona virüs olayının bir an önce son bulmasını arzu ediyorum; evde kalın sağlıkla kalın...

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