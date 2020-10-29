Pickford özel koruma tuttu

İngiltere Premier Lig'de oynanan Everton-Liverpool derbisinde, Virgil van Dijk'ın ön çapraz bağlarının kopmasına neden olan bir müdahalede bulunan Everton kalecisi Jordan Pickford'ın ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı. İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Pickford'un bunun üzerine kendisini ve ailesini güvende hissetmek için özel bir güvenlik şirketinden korumalar tuttuğu belirtildi. Haberde, İngiltere Milli Takımı'nda da görev yapan genç file bekçisinin bir süre korumalar eşliğinde günlük yaşamına devam edeceği ifade edildi.