KRAFTON, Inc. bugün, oyun severlere mücadele boyunca süresince maçların sonucunu doğru tahmin ederek oyun içi ödüller kazanma fırsatı sunmak adına Pick'em Challenge'ın PUBG Nations Cup 2022 (PNC) ile geri döndüğünü duyurdu. Özel PNC 2022 temalı eşyalar da artık PUBG: BATTLEGROUNDS'ta satın alınabilir. PNC 2022, 16-19 Haziran tarihlerinde Bangkok, Tayland'da 16 milli takımın 500.000 Amerikan doları tutarındaki ödül havuzundan alacağı payları için kıyasıya mücadele edeceği küresel bir PUBG Esports etkinliğidir. Ayrıca PNC 2022 medya günü PUBG Esports YouTube ve PUBG Twitch kanallarında İngilizce olarak 15 Haziran 10:30 AM CEST’de (11:30 TSİ) saatinde canlı olarak yayınlanacak.

PUBG: BATTLEGROUNDS’TA SATILAN PNC 2022 EŞYALARI

PNC 2022 temalı oyun içi eşyalar, 8-17 Haziran tarihleri arasında PC oyuncuları ve 16-29 Haziran tarihleri arasında konsol oyuncuları tarafından satın alınabilecektir. Net satışların %30’u genel ödül havuzuna katkıda sağlayacak ve katılan takımlara dağıtılacaktır. Satışa sunulan PNC 2022 temalı eşyaları aşağıda görebilirsiniz:

• PNC 2022 All-in-one Bundle

o PNC 2022 Hotstreak Şapka

o PNC 2022 Hotstreak Ceket

o PNC 2022 Hotstreak Pantolon

o PNC 2022 Hotstreak Çizme

o PNC 2022 Hotstreak - M416

o PNC 2022 Dance - Champion's Struggle + 5 Oylama Kuponu

• PNC 2022 Teknik Yelek (Seviye 2) (EP ITEM)

OY KULLANARAK ESPORTS PUANI KAZANMAK

PNC 2022 sırasında oyuncular, Esports Puanları (EP) kazanmak için belirli maçları kazanacağına inandıkları takımlara "oy verebilirler". Bu EP'ler daha sonra oyun içi dükkanda özel PNC 2022 eşyalarıyla değiştirilebilirler. Önceki Pick'em Challenge’lara benzer olarak, oyuncuların en olası olduğunu düşündükleri sonuca “oy vermeleri” için oylama kuponlarına ihtiyacı olacak. Oylama kuponları, tematik PNC eşyaları satın alınarak veya bir PNC yayını sırasında belirecek “kodları” kullanılarak elde edilebilir. Her izleyici en fazla yedi kere oy kullanabilir ve doğru seçim başına 100.000 EP kazanacaktır.

İzleyicilerin PNC 2022 sırasında ücretsiz oylama kuponları ve EP kazanmalarının alternatif yollarını aşağıda görebilirsiniz:

• Canlı Yayınları İzlemek- Resmi PNC 2022 canlı yayınlarında ücretsiz oylama kuponları sağlayan özel kodlar paylaşılacak. Bu kodlar yalnızca PNC 2022'nin ilk gününde mevcut olacak. Oyuncular ayrıca PUBG: BATTLEGROUNDS'un oyun içi etkinlik sekmesini ziyaret ederek, "Etkinliğe Katıl" tuşuna tıklayarak ve oyun içi görevleri tamamlayarak ücretsiz bir oylama kuponu kazanabilirler.

o İngilizce Yayınlar: Twitch, YouTube, Facebook

o Almanca Yayın: Twitch

o Türkçe Yayın: Twitch

o Fince Yayın: Twitch

• Twitch Drop’ları - PNC 2022 boyunca izleyiciler ücretsiz EP drop’ları almak için resmi PUBG Twitch yayınını izleyebilirler. İzleyicilerin ödüllerini alabilmeleri için platformlarına bağlı bir KRAFTON ID'si ve Twitch hesabı olması gerekir. Bir KRAFTON ID’si oluşturmak veya olan hesaplarınızı bağlamak için https://accounts. krafton.com/login adresini ziyaret edin.

• Pick & Go Bingo - İzleyiciler resmi PUBG Esports Twitch kanalında Pick & Go Bingo'ya katılma imkanına sahip olacaklar. Ücretsiz EP kazanma şansı için chat’ten kendileriyle rastgele eşleşen diğer dokuz oyuncuyla rekabet edebilecekler. Katılımcıların seçtikleri takımlar diğer oyuncuları her elediğinde puan kazanacaklar. Doğrusal olarak yer alan tüm takımlar bir puan kazanırsa, bingo! Her bingo bonus puan sağlayacaktır.

• Nations Cup Fantasy League - Resmi PUBG Nations Cup 2022 Fantasy League, PNC 2022 eşyalarını kazanmanın yepyeni bir seçeneğidir. Bir takım oluşturmak ve PNC 2022'de mücadele eden oyuncu takımları olarak puan kazanmak için kaydolun veya mevcut hesabınıza giriş yapın. Fantasy League'deki en iyi 10 katılımcı G-Coin ve daha fazlası ile ödüllendirilecektir.

AVRUPA PNC 2022 YANSIMASI

Aşağıdaki dört ülke, PNC 2022'de Avrupa'yı temsil edecek. Takımlar önceki performanslara göre seçilen iki oyuncudan ve yaşıtları tarafından oylanan iki oyuncudan oluşmaktadır.

• Finlandiya - Finlandiya takımı her üyenin savaş ortamında çok yönlü bir beceri seti sunduğu etkileyici bir dengeli bir takıma sahip. Nordik organizasyon HEROIC için oynayan ikili Curxi ve PaG3 birşeliminin izleyicileri heyecanlandıracağı kesin ve herkes mxey ve D1gg3r1'in ne kadar tehlikeli olduğunu biliyor.

• Almanya - Rakipler başarıya susamış ve savaş alanlarında yer almaya oldukça hazır Almanya takımına karşı dikkatli olmalılar. Myca ve Zoccer çok kıymetli PCS deneyimine sahipken, PaiinZ ve AzzaRR şimdiye kadar çok şey vaat etti - bir sonraki yükselen yıldızlar olabilirler mi? Onları Bangkok'ta destekleyen tutkulu bir hayran kitlesi ile ekip, sürprizler sunmak için oldukça kararlı.

• Türkiye - Her zaman agresif ve mücadelede olmaktan asla çekinmeyen Türkiye takımı, PUBG Nations Cup 2022'de izlemeye değer bir takım olacak. Quetpa (BBL Esports), Esqui (HOWL) ve xLyron (Futbolist) dahil hepsi de PCS etkinliklerinde kendilerini tehlike saçan rakipler olarak kanıtladılar ve Smash (BBL Esports), PGI.S ve PGC 2021'de küresel sahnede önemli deneyime sahip bir takım. Türkiye, PNC kupasını evine taşımaya aday takımlardan biri olarak görülecek.

• Birleşik Krallık - Birleşik Krallık PUBG Esports'taki en tehlikeli oyunculardan dördüne sahip ve bu sebeple de PNC'de ciddi sayıda skor alacağı kesin. Bireysel olarak bakınca vard (Team Liquid), Fexx (FaZe Clan), TeaBone (HEROIC) ve myKle (XPLDZ) çok sayıda üst düzey deneyime sahipler ve Tayland'da güçlü bir takım kimyası oluşturabilirlerse, o zaman hiçbir rakip onlarla savaş alanlarında yüzleşmek istemeyecektir.