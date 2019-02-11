Piatek: Her maçta gol atmak istiyorum

Milan, Genoa'dan 35 milyon Euro bedel ödeyerek transfer ettiği Krzysztof Piatek'le uçuşa geçti.

Oyuncunun oynadığı 4 karşılaşmada mağlup olmayan Kırmızı-Siyahlı ekip, İtalya Kupası'nda Napoli'yi 23 yaşındaki yeni santrforunun 2 golüyle geçti, ardından ligde Napoli ve Roma maçlarını mağlup olmadan tamamladı ve son olaraksa Cagliari'yi yine Piatek'in boş geçmediği maçta 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Yeni Lewandowski olarak adlandırılan Polonyalı futbolcu, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, ''Burada çok iyi hissediyorum. Her maçta gol atmak istiyorum. Bakalım neler olacak.'' ifadelerini kullandı.