Piatek: Her maçta gol atmak istiyorum

Milan'ın yeni golcüsü Krzysztof Piatek, Cagliari karşılaşmasını de boş geçmezken, ''Her maçta gol atmak istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

11 Şubat 2019, Pazartesi 13:43
- A +
Piatek: Her maçta gol atmak istiyorum

Milan, Genoa'dan 35 milyon Euro bedel ödeyerek transfer ettiği Krzysztof Piatek'le uçuşa geçti.

Oyuncunun oynadığı 4 karşılaşmada mağlup olmayan Kırmızı-Siyahlı ekip, İtalya Kupası'nda Napoli'yi 23 yaşındaki yeni santrforunun 2 golüyle geçti, ardından ligde Napoli ve Roma maçlarını mağlup olmadan tamamladı ve son olaraksa Cagliari'yi yine Piatek'in boş geçmediği maçta 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Yeni Lewandowski olarak adlandırılan Polonyalı futbolcu, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, ''Burada çok iyi hissediyorum. Her maçta gol atmak istiyorum. Bakalım neler olacak.'' ifadelerini kullandı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.