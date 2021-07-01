Phoenix Suns - Los Angeles Clippers maçında kavga

NBA Batı Konferansı final serisi 6. maçında Los Angeles Clippers ile Phoenix Suns karşı karşıya geldi. Staples Center'da oynanan mücadelede rakibini 130-103 mağlup eden Phoenix Suns, seride durumu 4-2'ye getirerek 28 yıl sonra NBA finaline yükseldi.

Los Angeles Clippers karşısında mücadeleyi 41 sayı, 8 asist ve 0 top kaybı ile tamamlayan Chris Paul, Phoenix Suns adına galibiyetin mimarı oldu. 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu ayrıca bu sonuçla birlikte 16. sezonunu yaşadığı kariyerinde ilk kez NBA Finallerinde oynamaya hak kazandı.

SON ÇEYREKTEKİ MOLADA TANSİYON YÜKSELDİ

Hürriyet'in haberine göre seri boyunca aralarındaki gerilim parkeye yansıyan Patrick Beverley ve Chris Paul ikilisi bir kez daha karşı karşıya geldi. Mücadelenin son çeyreğinde bitimine 6 dakika kala alınan molada sinirlerine hakim olamayan Patrick Beverley, Chris Paul'u arkasından iterek yere düşürdü.

Chris Paul yerdeyken iki takım oyuncuları arasında yaşanan arbede güçlükle sakinleştirildi. Öte yandan Patrick Beverley, sportmenlik dışı hareketi sebebiyle oyundan atıldı.