Amerikan Basketbol Ligi ( NBA ) play-off’larında Denver Nuggets’ı 123-98 yenen Phoenix Suns, Batı Konferansı yarı final serisinde 2-0 öne geçti.

NBA play-off’larına tek maçla devam edildi. Batı’da normal sezonu 2. sırada tamamlayan Suns, konferans 3’üncüsü Nuggets’ı sahasında oynadığı ikinci karşılaşmada da mağlup etti.

6 kişinin çift haneli skor ürettiği Suns’ta Chris Paul 17 sayı, 15 asist, 5 ribaunt, Devin Booker 18 sayı, 10 ribaunt, Deandre Ayton da 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

All-star oyun kurucu Paul, play-off kariyerinde 3. kez top kaybı yapmadan 15 sayı, 15 asist barajlarını geçti. Paul, top kayıplarının kayda alınmaya başladığı 1977-1978 sezonundan beri 35 yaşın üstünde böyle bir play-off maçı oynayan 5. isim oldu. Daha önce Magic Johnson, Jason Kidd, Johnny Moore ve Norm Nixon, bunu birer kez başarmıştı.

Serinin 3 ve 4. karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Nuggets’ı, 24 sayı, 13 ribaunt, 6 asist üreten Nikola Jokic ayakta tutmaya çalıştı.