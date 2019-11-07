Phoenix Brüksel - Pınar Karşıyaka maç sonucu: 66-79

Basketbol FIBA Erkekler Europe Cup E Grubu 3. hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Belçika’nın Phoenix Brüksel takımını 79-66 mağlup etti.
Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, 2. galibiyetini aldı. Phoenix Brüksel ise 2. yenilgisini yaşadı.
Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Neder-Over-Heembeek Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelenin ilk çeyreği 19-19 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta üstün bir oyun sergileyen Pınar Karşıyaka, ilk yarıyı 48-34 önde tamamladı.
Pınar Karşıyaka, üçüncü periyodunu 65-50 üstün geçtiği mücadeleden 79-66 galip ayrıldı.
Pınar Karşıyaka’da 24 sayı kaydeden Amath M’Baye, galibiyette başrolü üstlendi.