Phillip Cocu: Utançtı!

Phillip Cocu'nun yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirmeler şu şekilde:

"Bir Rizelilere bir de bize bakıyorum"

Maçın ilk yarısı bizim için utançtı. Rize'nin nasıl oynadığına bakıyorum, kararlılıklarını, ikili mücadelelerini görüyorum, bir de bizim takıma bakıyorum. 13 dakikada inanılmaz goller yedik. Son derece üzücü bir akşam bizim için... Taraftarlarımızdan özür diliyorum ama onlara da bir şey veremiyoruz. İkinci yarıdaki oyunumuz biraz daha iyiydi ama ilk yarı kesinlikle kabul edilemez.

"Yarın konuşacağız"

Futbolun, her maçta aynı isteği göstermeniz gerektiği kuralı vardır. Sadece Beşiktaş ve Galatasaray'la oynadığınız gibi diğer maçlarda oynayamazsınız. Yarın tekrardan başımızı yukarı kaldırıp düşüneceğiz, konuşacağız.

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