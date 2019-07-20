Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'nin başına getirilen ancak ligin 10'uncu haftasında alınan 3-1'lik MKE Ankaragücü mağlubiyeti sonrası görevine son verilen Phillip Cocu, birkaç hafta evvel Championship Ligi ekiplerinden Derby County ile sözleşme imzalamıştı. Hollandalı teknik adam, kulübün resmi kanalı olan RamsTV'ye yaptığı açıklamada Sarı Lacivertliler'den gönderildikten sonra futbola ara vermesinin kendisine çok iyi geldiğini söyledi.

"Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra mola vermeyi ve futboldan ayrı kalmayı tercih ettim." diyen 48 yaşındaki menajer, "20 yıl boyunca futbol oynadım ve hemen akabinde de antrenörlük kariyerime başladım. 11 yıl boyunca da PSV Eindhoven'da görev yaptım. Bazen biraz geri çekilmek iyidir. Zira 24 saat futbolu yaşamak çok zor. Dolayısıyla ara vermek benim için doğru seçimdi." ifadelerini kullandı.

Verdiği ara sonrası bu yaz kendisini çalışmak için yeniden hazır hissettiğini söyleyen Cocu, "Menajerime bana uygun bir kulüp bulmasını söyledim. Aynı şeyi futbolculuğumda da yapmıştım. Bir kulübün kapısından girmem için bunun doğru bir karar olduğunu hissetmem lazım. Derby ile gerçekleştirdiğimiz birkaç görüşmenin ardından bu hissiyata vardım." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler