UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı sonucunda temsilcimiz Galatasaray; Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile aynı gruba düştü.

Kura çekimi sonucunda temsilcimiz Galatasaray ile A Grubu'nda yer alan Club Brugge'ün teknik direktörü Philippe Clement, gruba ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zor bir gruba düştüklerini belirten Clement, "İki seçenek vardı. Ya büyük takımların yer aldığı bir grup ya da sportif açıdan daha uygun bir grup olacaktı. Birincisi oldu ki dünya yıldızları Brugge'e geliyor ve bu taraftarlar için iyi bir haber" dedi.

Galatasaray hakkında da açıklamalar yapan Clement, "Üçüncü olabilir miyiz buna bakmamız lazım. Galatasaray'ı çok iyi bilmiyorum. Önümüzdeki hafta göreceğiz fakat yine de üçüncü sırayı almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



