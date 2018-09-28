Philipp Lahm: "Futbol partisi olacak"

Bayern Münih’in ve Almanya’nın eski futbolcusu olan Panzerler’in Euro 2024 elçisi Philipp Lahm, “Harika statlarımız, futbolu seven taraftarlarımız ve en önemlisi diğer Avrupalılar’la kutlama yapmayı seven bir halkımız var. Almanya’da büyük bir futbol partisi organize edeceğiz” diye konuştu.

Seçimi zafere çevirdiler

Öte yandan iki gün önce oylamanın 12’ye 4 biteceğini ön gören Alman gazetesi Bild, Euro 2024’ü kazanmalarının ardından, “Türkiye’ye karşı seçim zaferi. Oylar 12’ye 4! 2024 bizim oldu” diye yazdı. Kicker Dergisi’nin sitesinde de, “Almanya, 4. kez büyük bir turnuva düzenleyecek. Türkiye’nin eli yine boş kaldı” yorumunu yaptı.