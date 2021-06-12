Amerikan Basketbol Ligi ( NBA ) play-off’larında Atlanta Hawks’ı 127-111 mağlup eden Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı yarı final serisinde 2-1 öne geçti.

NBA play-off’larına iki maçla devam edildi. Doğu Konferansı’nda normal sezonu lider tamamlayan Sixers, play-off serisinin üçüncü maçında, konferans 5’incisi Hawks’ı deplasmanda 16 sayı farkla geçti.

Sixers’ta Joel Embiid 27 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, Tobias Harris 22 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Ben Simmons 18 sayı ve 7 asist, 27 dakikada sahada kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 14 sayı, 2 top çalma ve 1 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Hawks’ta Trae Young 28 sayı ve 8 asist, John Collins 23 sayı ve 7 ribaunt, Bogdan Bogdanovic 19, Danilo Gallinari 17 sayı, Clint Capela ise 8 sayı ve 16 ribauntla oynadı.