PFDK, Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men ayrıca orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'ye bir maç men cezası verildiğini açıkladı. Okan Buruk, üç farklı maddeden toplam beş maç men cezası aldı. BB Erzurumspor takımında da İbrahim Akdağ, 3 maç men cezası aldığı belirtildi

PFDK ayrıca resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı Galatasaray kulübüne 100 bin TL, başkan Mustafa Cengiz'e ise 50 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 29.12.2020 tarih ve 35 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- ATAKAŞ HATAYSPOR antrenörü İSMAİL SERBEST'in, 22.12.2020 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, 24.12.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü sporcusu İBRAHİM AKDAĞ'ın, 23.12.2020 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, 23.12.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası yapılacak flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK teknik sorumlusu OKAN BURUK'un, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-c ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK teknik sorumlusu OKAN BURUK'un, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK teknik sorumlusu OKAN BURUK'un, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu RAFAEL PEREIRA DA SILVA'nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu RAFAEL PEREIRA DA SILVA'nın, ihraç edilmesine rağmen yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GALATASARAY A.Ş.'nin, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi

uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- MENEMENSPOR Kulübünün, 23.12.2020 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

7- SERİK BELEDİYESPOR Kulübünün, 23.12.2020 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR-KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensubunun akredite edilmediği soyunma odasında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SERİK BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi ALİ İŞLEK'in, akredite edilmediği soyunma odasında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- BODRUMSPOR A.Ş.'nin, 23.12.2020 tarihinde oynanan BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR-BODRUMSPOR A.Ş. Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, mensuplarının müsabaka sonrasında toplu olarak fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü AHMET USLU'nun, 23.12.2020 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYESPOR-EYÜPSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü AHMET USLU'nun tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu FURKAN SAĞMAN'ın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası rakip takım mensuplarına yönelik hakaretleri nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- EYÜPSPOR Kulübünün, 23.12.2020 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYESPOR-EYÜPSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübü teknik sorumlusu ZAFER TURAN'ın, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübü teknik sorumlusu ZAFER TURAN'ın, ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. hakkında, 23.12.2020 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, kulüp doktorunun müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

12- ANKARA DEMİRSPOR Kulübünün, 23.12.2020 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- DİYARBEKİRSPOR A.Ş.'nin, 24.12.2020 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş.-ARNAVUTKÖY BELEDİYE SPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİRSPOR A.Ş. görevlisi MEHMET BAYAR'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİRSPOR A.Ş. sporcusu ÖMER FARUK ERMEÇ'in, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- ARNAVUTKÖY BELEDİYE SPOR Kulübünün, 24.12.2020 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş.-ARNAVUTKÖY BELEDİYE SPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka isim listesinde; 01.01.1996 ve daha sonra doğmuş en az 8 futbolcunun yazılması gerekirken kriterlere uygun 7 futbolcu bildirilmesi ve 01.01.1998 ve daha sonra doğumlu 2 futbolcunun yazılması gerekirken kriterlere uygun 1 futbolcu yazılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- TOKATSPOR A.Ş.'nin, 24.12.2020 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş.-FETHİYESPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. sporcusu İBRAHİM ÇAĞRI OĞUZ'un, 24.12.2020 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.-TEKİRDAĞSPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- TEKİRDAĞSPOR Kulübü sporcusu SAMET GÖKER'in, 24.12.2020 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.-TEKİRDAĞSPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- CEYHAN SPOR Kulübü kaleci antrenörü CAFER ELEK'in, 24.12.2020 tarihinde oynanan HALİDE EDİP ADIVARSPOR-CEYHAN SPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CEYHAN SPOR Kulübü antrenörü SERHAT KOÇ'un, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- ÇATALCASPOR Kulübü teknik sorumlusu CAHİT ERÇEVİK'in, 24.12.2020 tarihinde oynanan ÇATALCASPOR-ESENLER EROKSPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- CİZRE SPOR Kulübünün, 24.12.2020 tarihinde oynanan CİZRE SPOR-GÖLCÜKSPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Kulübünün, 23.12.2020 tarihinde oynanan KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR-BURSA YILDIRIM SPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınması ve protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Kulübünün, mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR Kulübü sporcusu ÇAĞRI KARABEY'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- MODAFEN Kulübünün, 23.12.2020 tarihinde oynanan MODAFEN-ALANYA KESTELSPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MODAFEN Kulübü görevlisi ŞAMİL YARAR'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- 1954 KELKİT BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu SABİT KALYONCU'nun, 23.12.2020 tarihinde oynanan 1954 KELKİT BELEDİYESPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 1954 KELKİT BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü AYHAN KANLI'nın, müsabaka esnasında T alanda bulunması yasak olan kişilerden olmasına rağmen ev sahibi takım soyunma odasına girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 1954 KELKİT BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü AYHAN KANLI hakkında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada 1954 KELKİT BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü ULAŞ ULUSAN'ın, cezalı olmasına rağmen müsabakanın devre arasında ev sahibi takım soyunma odasına girmesinden dolayı cezaya uymaması eylemi nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 23.12.2020 tarihinde oynanan 1954 KELKİT BELEDİYESPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu



