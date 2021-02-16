PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Lemos'a 2 resmi müsabakadan men cezası verdi. Başakşehir ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören savunma oyuncusu böylece Göztepe karşısında da takımındaki yerini alamayacak

1- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu PAOLO MAURICIO LEMOS MERLADETT'in, 09.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü görevlisi HÜSEYİN EKİNCİ'nin, 11.02.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, akredite edilmediği hakem soyunma odası koridorunda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü görevlisi HÜSEYİN EKİNCİ'nin, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- FATSA BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi ZEYNEL ASAN'ın, 11.02.2021 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR-MALATYA YEŞİLYURT BLD.SPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübünün, 11.02.2021 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR-MALATYA YEŞİLYURT BLD.SPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, mensuplarının akredite edilmedikleri soyunma odasında bulunmaları ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü başkanı MUZAFFER ÇELİK'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle neticeten ve takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 6.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü başkanı MUZAFFER ÇELİK'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 1.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi HALİL İBRAHİM UZUN'un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 6.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi HALİL İBRAHİM UZUN'un, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 1.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi SERKAN ÇINAR'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 6.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi SERKAN ÇINAR'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 1.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- OFSPOR A.Ş.'nin, 11.02.2021 tarihinde oynanan OFSPOR A.Ş.-ARTVİN HOPASPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

6- MANİSASPOR Kulübünün, 11.02.2021 tarihinde oynanan ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR-MANİSASPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, biri açık renk diğeri ise koyu renk olmak üzere en az 2 adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR Kulübü sporcusu MAZLUM DEMİR'in, 11.02.2021 tarihinde oynanan EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübünün, 11.02.2021 tarihinde oynanan BELEDİYE DERİNCE SPOR-BUCASPOR 1928 Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübünün, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ANTALYA KEMERSPOR Kulübünün, 11.02.2021 tarihinde oynanan ANTALYA KEMERSPOR-NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

10- TOKATSPOR A.Ş.'nin, 11.02.2021 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş.-BELEDİYE KÜTAHYASPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. sporcusu TUNAHAN DİKİŞCİ'nin, 11.02.2021 tarihinde oynanan ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş.-MARDİN FOSFAT SPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- KARŞIYAKA Kulübünün, 11.02.2021 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-GÖLCÜKSPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabakada görevli top toplayıcıların belirtilen yaş aralığında olmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- GÖLCÜKSPOR Kulübünün, 11.02.2021 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-GÖLCÜKSPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, mensuplarının müsabaka sonrasında toplu olarak fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖLCÜKSPOR Kulübünün, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖLCÜKSPOR Kulübü malzemecisi ADİL AYBERK KURU'nun, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- OSMANİYESPOR FK teknik sorumlusu MUSTAFA SARIGÜL'ün, 11.02.2021 tarihinde oynanan ALTINDAĞ SPOR-OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- ŞİLE YILDIZSPOR Kulübünün, 11.02.2021 tarihinde oynanan ŞİLE YILDIZSPOR-ERBAASPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

ŞİLE YILDIZSPOR Kulübünün, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- ERBAASPOR Kulübü sporcusu MURAT CEYLAN'ın, 11.02.2021 tarihinde oynanan ŞİLE YILDIZSPOR-ERBAASPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- ADIYAMAN 1954 SPOR Kulübünün, 10.02.2021 tarihinde oynanan ADIYAMAN 1954 SPOR-DÜZCE SPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada ADIYAMAN 1954 SPOR Kulübünün, kulüp doktorunun müsabaka organizasyon toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- 1954 KELKİT BELEDİYE SPOR Kulübü görevlisi HİCABİ ALBAYRAK'ın, 10.02.2021 tarihinde oynanan KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR-1954 KELKİT BELEDİYE SPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- MODAFEN Kulübü görevlisi FATİH KANBEROĞLU'nun, 10.02.2021 tarihinde oynanan MODAFEN-68 AKSARAY BELEDİYE SPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü başkanı HIFZULLAH CANPOLAT'ın, 10.02.2021 tarihinde oynanan SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR-BURSA YILDIRIM SPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, akredite edilmediği hakem soyunma odasında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 6.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü başkanı HIFZULLAH CANPOLAT'ın, hakem soyunma odasında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü antrenörü SAMET GÖKMEN AKINAY'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü masörü İLYAS SÜREN'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- SİLİVRİSPOR Kulübünün, 10.02.2021 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-ALANYA KESTELSPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada SİLİVRİSPOR Kulübünün, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamaları ve akredite edilmedikleri alanlarda bulunmalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- 10.02.2021 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞASPOR A.Ş.-KARBEL KARAKÖPRÜ BLD. SPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle incelemenin devamına,

Karar verilmiştir.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu



