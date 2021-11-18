Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), rakip takım sporcusuna yönelik sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirdiği hakareti nedeniyle Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nde forma giyen Kwabena Owusu’ya 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Federasyondan yapılan açıklamada, ''MKE Ankaragücü Kulübü sporcusu Kwabena Owusu'nun, rakip takım sporcusuna yönelik sosyal medya aracılığı ile gerçekleştirdiği hakareti nedeniyle 2 müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.